Бывшая глава МИД Австрии сравнила жизнь в России и Европе

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что в России чувствует себя намного безопаснее, чем в Европе. О своей жизни после переезда в страну она рассказала «Известиям».

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По словам Кнайсль, в европейских странах сейчас есть проблемы с безопасностью, поэтому некоторые вещи там делать невозможно.

«Например, я еду на ночном поезде до Рязани, жду свой поезд на вокзале — а просто ждать на вокзале в провинции уже невозможно в Германии или Австрии», — отметила она.

Экс-министр добавила, что пока не полностью адаптировалась к жизни в другой стране. Она призналась, что у нее до сих пор есть проблемы с русским языком.

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Ранее Кнайсль заявила, что главное качество русских — умение прощать. По ее словам, русская душа представляет собой загадку, которую она только начинает разгадывать.