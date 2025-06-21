Театр в Польше убрал флаг Украины с фасада из-за угроз

В польском городе Краков с фасада театра имени Юлиуша Словацкого убрали украинский флаг в связи с большим количеством угроз. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление директора театра Кшиштофа Глуховского.

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Флаг перенесли внутрь здания, где он будет установлен рядом с польским. По словам Глуховского, он пошел на этот шаг, чтобы обезопасить свой персонал и предотвратить потенциальную угрозу разрушения имущества.

Вместе с тем театр не станет отказываться от своей позиции и продолжит оказывать поддержку Украине, добавил директор.

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В ноябре прошлого года женщина попыталась повесить флаг России на постамент этого же памятника. После этого ее задержала полиция.