CBS: дипломаты из США и ЕС решают, кто следующим возглавит Иран

Американские и европейские дипломаты ведут закрытые переговоры о будущем руководстве Ирана. Темой обсуждения также является безопасность ядерных объектов в республике, а также возможные последствия атак по ним. Об этом сообщают западные СМИ.

«Американские и европейские дипломаты подтвердили, что ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто следующим возглавит Иран. Они обсуждают, можно ли обеспечить безопасность ядерных объектов и материалов, а также возможные экологические и медицинские последствия для региональных союзников от военных ударов по ядерным объектам», — уточняет телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, не совсем ясно, насколько эффективно иранское правительство в данный момент. Также подчеркивается, что духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи, которому 86 лет, по-прежнему борется с онкологическим заболеванием и скрывается от возможных израильских атак. Кроме того, Хаменеи не ответил на попытки ряда государств способствовать деэскалации напряженности в регионе.

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Как сообщало URA.RU ранее, Хаменеи занимает пост верховного лидера Ирана с 1989 года и считается главным архитектором антизападной политики страны, включая противостояние с Израилем и США. Его возможная ликвидация или уход с поста ранее уже вызывали опасения дестабилизации в регионе и усиления борьбы за контроль над ядерной программой Ирана.