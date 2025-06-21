Байдена заметили в Вашингтоне, работающим над секретным проектом

Экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден постоянно ездит в Вашингтон на поезде из своей резиденции в штате Дэлавер для работы над секретным проектом. Об этом сообщает газета The New York Post.

«Несколько выходцев из Белого дома Байдена говорят, что есть интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть недель в своем временном офисе <...> «Это действительно загадка», — сказал один из бывших помощников Байдена о его деятельности во время визитов в округ Колумбия, отметив, что сотрудники, все еще работающие на Байдена, «избегают ответа»», — сообщает издание.

Уточняется, что Байден имеет право до июля пользоваться собственным офисом в Вашингтоне на бесплатной основе. Издание предполагает, что речь идет о том, что Байден трудится над написанием книги или планирует открыть библиотеку или благотворительный фонд.

Экс-советник Байдена назвала настоящих правителей США в его президентство

До этого политолог-американист Малек Дудаков высказал предположение о том, что Республиканская партия США инициировала слушания по вопросу умственных способностей бывшего президента Джо Байдена ради того, чтобы аннулировать подписанные им законы.

Ранее Байден оценил свои умственные способности как «чертовски хорошие».