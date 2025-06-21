New York Post: Байден ездит в Вашингтон для работы над секретным проектом

Газета.Ru

Экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден постоянно ездит в Вашингтон на поезде из своей резиденции в штате Дэлавер для работы над секретным проектом. Об этом сообщает газета The New York Post.

Байдена заметили в Вашингтоне, работающим над секретным проектом
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«Несколько выходцев из Белого дома Байдена говорят, что есть интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть недель в своем временном офисе <...> «Это действительно загадка», — сказал один из бывших помощников Байдена о его деятельности во время визитов в округ Колумбия, отметив, что сотрудники, все еще работающие на Байдена, «избегают ответа»», — сообщает издание.

Уточняется, что Байден имеет право до июля пользоваться собственным офисом в Вашингтоне на бесплатной основе. Издание предполагает, что речь идет о том, что Байден трудится над написанием книги или планирует открыть библиотеку или благотворительный фонд.

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До этого политолог-американист Малек Дудаков высказал предположение о том, что Республиканская партия США инициировала слушания по вопросу умственных способностей бывшего президента Джо Байдена ради того, чтобы аннулировать подписанные им законы.

Ранее Байден оценил свои умственные способности как «чертовски хорошие».