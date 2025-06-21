Джей Ди Вэнс раскрыл подход Трампа к урегулированию конфликта с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа продолжит использовать дипломатические методы для урегулирования кризиса с Ираном до тех пор, пока это будет возможно. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что президент отдаст приоритет переговорам, но в случае их провала готов предпринять любые меры для ликвидации иранской ядерной программы.

По словам Вэнса, Трамп лично примет решение о моменте перехода к силовому сценарию, когда сочтет дипломатию бесперспективной. Сроки и характер возможных действий не раскрываются — президент сохраняет максимальную закрытость в этих вопросах. Вице-президент также обозначил недопустимость появления ядерного оружия у Ирана как ключевой интерес национальной безопасности США.

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"Он сказал, что будет придерживаться дипломатических методов до тех пор, пока это будет возможно. И как только он решит, что дипломатия полностью себя исчерпала, что дополнительные переговоры ничего нам не дадут, президент, полагаю, сделает все необходимое, чтобы положить конец обогащению урана и покончить с иранской ядерной программой", - сказал Вэнс.

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