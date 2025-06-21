Трамп призвал страны НАТО увеличить военные расходы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут не увеличивать военные расходы, но остальные страны-члены НАТО должны это сделать. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Трампа, страны НАТО должны повысить военные расходы до 5% от ВВП, однако это не касается США.

«Мы так давно поддерживаем НАТО, во многих случаях оплачивая, как мне кажется, 100% расходов. Так что я не думаю, что нам следует. Но вот странам НАТО — следует, абсолютно», — поделился американский президент.

Он раскритиковал Канаду и Испанию, отказавшуюся направлять 5% ВВП на военные нужды.

Трамп выдвинул ультиматум странам НАТО

До этого издание Newsweek сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает на ограниченном упоминании Украины в финальном коммюнике саммита НАТО, который пройдет 24–25 июня в Гааге.

Издание The Times писало, что предстоящий саммит НАТО в Гааге пройдет в очень сжатом формате, в котором запланирована лишь одна встреча на 2,5 часа. Организаторы решили адаптировать программу мероприятия к стилю коммуникации Трампа, который не любит длинные дипломатические встречи.

Ранее Зеленского пригласили на саммит НАТО «с дипломатическим понижением в должности».