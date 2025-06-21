В США рассказали об отказе Вашингтона помогать Киеву оружием

Украина не получит вооружения от Соединенных Штатов из-за необходимости оказывать военную помощь Израилю. Свое мнение выразил подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«У Израиля уже заканчиваются ракеты для ПВО. Как вы думаете, куда пойдет следующая поставка ракет для ПВО из Вашингтона? Точно не в Киев. Зеленский буквально умолял отправить им эти ракеты, но теперь ничего не получит», — подчеркнул он.

Администрация Дональда Трампа хорошо видит, что украинский конфликт им более не выгоден, а поставки Тель-Авиву станут хорошим предлогом окончательно перекрыть поставки Украине, считает американский военный.

Трамп призвал призывающих Киев продолжать конфликт "следить за языком"

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия предостерегает Штаты от оказания прямой военной помощи Израилю, в том числе от спекулятивных заявлений в контексте конфликта на Ближнем Востоке.

До этого сенатор Конгресса США Тед Круз заявил, что Вашингтон уже помогает Израилю наносить удары по Ирану.