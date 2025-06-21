Украинская сторона должна отказаться от членства в НАТО. Киеву необходимо принять реальность, частью которой является демилитаризация и денацификация, рассказал экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире Sputnik.

«Россия не просит Украину сражаться до последнего украинца. Россия просто просит украинцев отразить реальность ситуации, с которой они сейчас сталкиваются», — подчеркнул он.

По словам Риттера, Украина была задумана как нейтральное государство и должна вернуться к тому, чтобы быть нейтральным государством. Таким образом, демилитаризация становится частью этой реальности, пояснил эксперт. Риттер также отметил, что Зеленский не является легитимным лидером Украины.

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