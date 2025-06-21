Трамп заявил о нежелании призывать Израиль к остановке ударов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не станет призывать Израиль к остановке ударов по Ирану. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами в аэропорту в штате Нью-Джерси, пишет РИА Новости.

«Я думаю, такой запрос сейчас было бы сложно сделать. Если кто-то побеждает, это немного сложнее сделать, чем если кто-то не побеждает», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что открыт к идее посредничества российского коллеги Владимира Путина в конфликте между Израилем и Ираном. По его словам, он общался с президентом России по этому вопросу.

WSJ: Трамп одобрил планы нападения на Иран, но не отдал приказа

Накануне стало известно, что глава Белого дома утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации. При этом Трамп пока не давал приказа атаковать на случай, если Тегеран примет решение отказаться от ядерной программы.