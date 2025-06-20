Трамп прокомментировал ход переговоров РФ и Украины

Трамп сообщил о незначительном продвижении в ходе переговоров между Россией и Украиной.
Лидер США Дональд Трамп сообщил о незначительном продвижении в ходе переговоров между Россией и Украиной.
Американские власти не теряют оптимизма относительно возможности разрешения украинского кризиса дипломатическим путем и продолжают поддерживать мирные инициативы, сообщила в пятницу официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.
"Мы сохраняем веру, прилагаем усилия и следим за текущим переговорным процессом между обеими сторонами. Как и в любом другом переговорном процессе, ситуация может развиваться в разных направлениях. Это наша текущая оценка", - заявила она журналистам во время брифинга, обсуждая диалог между Россией и Украиной.