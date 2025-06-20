Совет ЕС утвердил прием одной страны в еврозону

Совет Европейского союза (ЕС) на уровне министров финансов утвердил прием Болгарии в еврозону с 1 января 2026 года. Об этом говорится в заявлении организации.

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«Министры согласились с положительными оценками, представленными Европейской комиссией и Европейским центральным банком относительно выполнения Болгарией критериев конвергенции в их соответствующих отчетах о конвергенции», — отмечается в сообщении.

Окончательное решение о переходе Болгарии на евро будет принято компромиссным решением на саммите ЕС 26 июня.

В конце мая в Болгарии прошли массовые протесты из-за перехода на евро. Протестующие были возмущены не только заменой болгарской валюты на единую европейскую, но и отсутствием референдума по этому вопросу. Жители различных городов страны выразили опасения, что переход на евро негативно отразится на экономике.

До этого президент Болгарии Румен Радев предложил провести референдум по вопросу вступления страны в еврозону.