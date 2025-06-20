В Госдепе назвали единственный способ урегулировать конфликт на Украине

Конфликт России и Украины можно преодолеть только путем договоренностей. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, передает ТАСС.

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«Единственный способ, которым этот [конфликт] закончится, — это чтобы две стороны встретились и пришли к какому-то соглашению», — подчеркнула она.

По словам Брюс, Вашингтон внимательно следит за переговорами Москвы и Киева и не выключается из процесса. Она добавила, что решения по конфликту будет принимать в США только президент страны Дональд Трамп.

В США предупредили Украину из-за ситуации в зоне СВО

Ранее американский лидер заявил, что разочарован и Россией, и Украиной, так как договоренностей о мирном урегулировании конфликта пока нет. Он подчеркнул, что очень важно добиться перемирия.