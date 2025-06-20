Генсек ОПЕК заявил о восхищении Путиным

Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что всегда восхищался президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Аль-Гайс поблагодарил Путина и вице-премьера Александра Новака за поддержку «в сохранении стабильности энергетических рынков в самые непростые времена за последнее время».

«Всегда чувствовал большое уважение и восхищался вами как президентом РФ и вашей деятельностью на мировой арене. Государство Кувейт — это дружественная России страна», — сказал генсек ОПЕК в ходе встречи с Путиным.

Он отметил, что президент Кувейта тоже «восхищается главой РФ».