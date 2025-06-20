Иран и «евротройка» договорились продолжать переговоры

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Иран и «евротройка» (Великобритания, Германия и Франция) договорились в Женеве продолжать переговоры. Об этом сообщает Reuters.

Иран и «евротройка» договорились продолжать переговоры
© globallookpress.com

По словам главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, страны обсуждали не только ядерную проблему.

«Региональная эскалация невыгодна никому, мы договорились продолжать переговоры, очень важно сохранять переговорный процесс открытым», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что страны Европы готовы к посредничеству в конфликте Ирана и Израиля, но потребуют от Тегерана отказаться от поддержки России.

20 июня в Женеве прошли прямые переговоры министров иностранных дел Ирана, Великобритании, Франции и Германии. Также на встрече присутствовала Кая Каллас.