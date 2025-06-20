Иран и «евротройка» договорились продолжать переговоры

Иран и «евротройка» (Великобритания, Германия и Франция) договорились в Женеве продолжать переговоры. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, страны обсуждали не только ядерную проблему.

«Региональная эскалация невыгодна никому, мы договорились продолжать переговоры, очень важно сохранять переговорный процесс открытым», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что страны Европы готовы к посредничеству в конфликте Ирана и Израиля, но потребуют от Тегерана отказаться от поддержки России.

20 июня в Женеве прошли прямые переговоры министров иностранных дел Ирана, Великобритании, Франции и Германии. Также на встрече присутствовала Кая Каллас.