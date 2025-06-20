Иран назвал условие для проведения переговоров

Иран готов продолжить консультации с Великобританией, Германией, Францией и другими странами Европы, а также рассматривает возможность провести еще одну встречу в формате "евротройки" в ближайшем будущем. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи по итогам переговоров в Женеве.

"Мы поддерживаем продолжение консультаций с "евротройкой" и другими странами Европейского союза, а также готовы провести еще одну встречу в ближайшем будущем", - приводит его слова иранское государственное агентство IRNA.

При этом Арагчи подчеркнул, что Иран продолжит реализовывать свое законное право на самооборону и не будет вести переговоры "ни с одной из сторон", пока продолжаются израильские атаки.

Он также заявил, что Иран продолжит реализовывать свое право на самооборону.