Зеленский прокомментировал ситуацию в Сумской области

На заседании ставки верховного главнокомандующего, которое прошло 20 июня, главным вопросом для обсуждения стала ситуация в Сумской области. Об это рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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«Ставка — был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание — Сумщине, действиям в приграничье», — прокомментировал он.

Президент поблагодарил солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские войска продемонстрировали стойкость. На заседании также обсуждались вопросы поставки вооружения. Зеленский поручил увеличить работу с партнерами для наращивания инвестиций.

Путин допустил взятие Сум

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), допустил взятие Сум. Он добавил, что глубина буферной зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров.