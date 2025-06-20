Трамп организовал заседание по вопросам национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп председательствовал на совещании по национальной безопасности по иранскому вопросу с главными помощниками в Белом доме. Об этом сообщает Al Arabia со ссылкой на американского чиновника.

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Собеседник издания добавил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф находится в постоянном контакте с иранцами, как напрямую, так и косвенно, а Катар выступает в качестве посредника.

До этого издание The Wall Street Journal сообщало, что Трамп в частном порядке одобрил планы нападения на Иран. Согласно публикации, это произошло вечером во вторник, 17 июня, когда политик говорил со своими старшими помощниками. Глава государства пояснил, что пока воздерживается от окончательного приказа, чтобы посмотреть, откажется ли Иран от своей ядерной программы.

В ответ на это американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что The Wall Street Journal «понятия не имеет, что он думает по Ирану».