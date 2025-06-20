Президент Индонезии предложил заморозить конфликт на Украине

Конфликт на территории Украины можно было бы заморозить. Об этом заявил президент Индонезии Правово Субианто на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

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Глава государства обратил внимание на конфликт Северной и Южной Корей. Субианто отметил, что сейчас между странами существует демилитаризованная зона, мониторинг которой осуществляется Организацией Объединенных Наций (ООН).

«Война официально еще не закончилась, но тем не менее определенные мирные условия созданы, именно поэтому мы предлагали следующее..., почему бы не заморозить конфликт?» — сказал Субианто.

В марте глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не будет «замораживать» конфликт с Россией и не пойдет на новые Минские соглашения. По его словам, к мирному процессу следует «приобщить Европу».

9 июня помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что заморозка украинского конфликта без реального мира может вылиться в попытку НАТО «отвоевать» страну, что чревато ядерной войной. Политик подчеркнул, что в случае принятия подобного решения спорная территория Украины может превратиться в «огромный Карабах».