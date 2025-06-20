Эрдоган и Пашинян провели переговоры в Турции

Согласно информации, опубликованной турецкой газетой Sabah, в Стамбуле стартовали переговоры между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

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Вместе с главой армянского правительства в Турцию прибыла представительная делегация, состоящая из 12 высокопоставленных чиновников, включая министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Как ранее сообщил прессе председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, инициатором данной встречи выступил Эрдоган, охарактеризовав предстоящий визит Пашиняна как "знаковое событие".