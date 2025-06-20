На Украине неожиданно ответили на слова Путина о том, что «вся Украина наша»

Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что «куда ступает нога русского солдата, то наше». Об этом министр написал в соцсети Х.

Дипломат раскритиковал заявления российского лидера, назвав их «циничными». По словам министра, это якобы демонстрирует полное пренебрежение к мирным усилиям США.

Также Сибига заявил, что единственный путь к миру - это «полная изоляция России и максимальное давление санкциями».

В пятницу Владимир Путин, выступая на Петербургском Международном экономическом форуме, отвечая на вопрос модератора, куда может дойти нога российского солдата заявил, что русские и украинцы — один народ, поэтому «вся Украина наша».

Путин: «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше»

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на совещании с командованием ВСУ обсуждался вопрос Сумской области, он был ключевым. По словам Зеленского, ВСУ якобы «сдерживают» российскую армию в этом регионе. Так он ответил на заявление президента РФ о возможном взятии города Сумы.