В Польше объяснили уверенные высказывания Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин после возвращения Дональда Трампа в Белый дом и нового обострения на Ближнем Востоке начал чувствовать себя по-настоящему уверенно, говоря об Украине, заявил польский журналист Анджей Зауха в эфире TVN24. Такой вывод он сделал, комментируя заявления Путина на ПМЭФ.

«Я не могу себе представить, что год или полтора назад он бы сказал что-то подобное. Он тогда говорил очень осторожно, очень деликатно... Но именно Дональд Трамп и его возвращение в Белый дом заставили Путина почувствовать себя уверенно. А война на Ближнем Востоке еще больше усилила это чувство Владимира Путина», — сказал он.

Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что русские и украинцы — один народ, поэтому можно считать, что «вся Украина наша». Говоря о том, куда может дойти армия России Путин отметил, что Москва исходит из реалий, которые складываются на земле. При этом он подчеркнул, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.