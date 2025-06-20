Гутерриш высказался о ядерной программе Ирана

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о дефиците доверия в вопросе иранской ядерной программы, призвав преодолеть его дипломатическим путем. Его слова приводит РИА Новости.

Гутерриш указал, что Иран неоднократно отрицал планы по созданию ядерного оружия.

«Но давайте признаем, что существует дефицит доверия. Единственный путь к его преодолению — дипломатия, направленная на выработку достоверного, всеобъемлющего и поддающегося проверке решения, включая полный доступ для инспекторов МАГАТЭ», — добавил он.

Генсек ООН считает, что расширение конфликта может разжечь пожар, который «никто не сможет контролировать» и призвал не допустить этого. Для этого, по словам Гутерриша, нужно «действовать ответственно и сообща».

«Останутся лишь три страны»: чего ждать в случае падения Ирана

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Тегеран, отрицающий эти заявления, в ответ нанес ряд ракетных ударов по израильским военным объектам. Страны обмениваются ударами по несколько раз в день.