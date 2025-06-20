Гутерриш заявил о дефиците доверия в вопросе ядерной программы Ирана

Аксинья Кравченко

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о дефиците доверия в вопросе иранской ядерной программы, призвав преодолеть его дипломатическим путем. Его слова приводит РИА Новости.

Гутерриш высказался о ядерной программе Ирана
© РИА Новости

Гутерриш указал, что Иран неоднократно отрицал планы по созданию ядерного оружия.

«Но давайте признаем, что существует дефицит доверия. Единственный путь к его преодолению — дипломатия, направленная на выработку достоверного, всеобъемлющего и поддающегося проверке решения, включая полный доступ для инспекторов МАГАТЭ», — добавил он.

Генсек ООН считает, что расширение конфликта может разжечь пожар, который «никто не сможет контролировать» и призвал не допустить этого. Для этого, по словам Гутерриша, нужно «действовать ответственно и сообща».

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Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Тегеран, отрицающий эти заявления, в ответ нанес ряд ракетных ударов по израильским военным объектам. Страны обмениваются ударами по несколько раз в день.