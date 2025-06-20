Министр обороны Италии усомнился в смысле существования НАТО

Смысл существования НАТО может быть потерян. Об этом заявил глава минобороны Италии Гуидо Крозетто, сообщает газета Fatto Quotidiano.

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«У НАТО больше нет причин существовать. Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир», — сказал министр, выступая на полях публичного мероприятия в Падуе.

Он отметил, что США и Европа раньше были центром, а теперь «есть все остальное, с чем нужно строить отношения». По словам главы оборонного ведомства, если Североатлантический альянс был создан, «чтобы обеспечивать мир и взаимную оборону», ему необходимо стать организацией, которая возьмет на себя эту задачу, общаясь со странами Глобального Юга и «становясь чем-то принципиально иным».

5 июня шеф Пентагона Пит Хегсет заявил во время встречи с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе, что страны-члены альянса должны вносить свой вклад в совместные усилия по укреплению обороноспособности организации, а не опираться в этом вопросе исключительно на США. Он подчеркнул, что идея Североатлантического альянса остается ясной и заключается в сдерживании и мире через силу, но не в опоре на Соединенные Штаты. Эта идея не может и не будет сводиться к опоре на США, пояснил Хегсет.