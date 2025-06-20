В МАГАТЭ отчитались об уровне радиации за пределами ядерного объекта в Натанзе

Уровень радиации за пределами ядерного объекта в иранском Натанзе не меняется и остается в пределах нормы, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом сообщает РИА Новости.

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До этого Гросси сообщил, что после ударов Израиля по ядерным объектам Ирана есть риск радиационной утечки. По словам гендиректора МАГАТЭ, в организации внимательно следят за всеми военными действиями и оценивают их радиологические последствия.

20 июня в Рафаэль Гросси сообщил, что Иран не создавал ядерную бомбу на момент первых бомбардировок со стороны Израиля.

Накануне МАГАТЭ обнаружило следы попаданий по подземным цехам обогащения урана после ударов Израиля по ядерному объекту в иранском городе Натанз. Такой вывод был сделан на основе анализа спутниковых снимков высокого разрешения, собранных после пятничных атак Израиля, рассказали в агентстве. В отчетах по Исфахану и Фордо изменений нет, подчеркнули в МАГАТЭ.