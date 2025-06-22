В Израиле 11 человек пострадали при атаке Ирана

По меньшей мере 11 человек пострадали в Израиле от ракетного обстрела со стороны Ирана. Об этом сообщила Служба скорой помощи Израиля (MDA), передает РИА Новости.

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«Медики MDA оказывают медицинскую помощь и доставляют в больницы 11 пострадавших, в том числе одного в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что еще 10 пострадавших получили легкие травмы с ушибами.

Ранее в Хайфе и Тель-Авиве прогремели мощные взрывы после пуска иранских ракет. На территории Израиля объявлена ракетная опасность. В Хайфе минимум два человек ранены после прилета иранской баллистической ракеты по Хайфе.