В Украинской верхушке раздрай и шатание. Как сообщают украинские информресурсы, Зеленский вернулся из Канады на взводе. Зол он был не только на президента Трампа, который не захотел встречаться с главой киевской власти на саммите «G7», но и на главу своего Офиса Андрея Ермака, который провел несколько дней в США, якобы договариваясь об организации встречи Трампа и Зеленского, вернувшись в Киев, уверенно сообщил, что встреча будет…А вышел конфуз. Что дало повод Зеленскому усомниться во «всемогуществе» своего «серого кардинала» и его пробивных способностях.

© Московский Комсомолец

Как сообщил украинский телеграм-канал «Резидент», Зеленский чуть ли не выгнал Ермака из кабинета во время их обсуждения канадского фиаско. Дело в том, что Ермак специально ездил в США с «дипломатическими целями». И убедил Зеленского, что поездка была удачной…

Журнал «Politico», между тем, подлил «масла в огонь», посвятив статью главе украинского президента, в которой раскрыл детали пребывания Ермака в США. Журналисты издания, ссылаясь на «десяток политиков США», назвали главу Офиса Зеленского "политиком, которого ненавидят в Вашингтоне". По их данным, своим недавним визитом Ермак вызвал раздражение почти у всех, с кем ему довелось пообщаться. Причиной такого отношения стала нахрапистость украинского чиновника, который не готов считаться с интересами собеседников. "Ермак не осведомлен о политике США", "резок и чрезмерно требователен к американским чиновникам", "неточно доносит позиции США до руководства Украины" – так определили его подходы журналисты. К тому же Ермак так и не смог объяснить американской стороне, с какой целью он прибыл в Вашингтон. Поэтому с Ермаком отказались встречаться и вице-президент Вэнс, и госсекретарь Марко Рубио, и глава аппарата Трампа Сьюзи Уайлс. Правда, Ермаку удалось подстеречь Рубио в коридоре. И эта встреча в кулуарах с рукопожатием вежливости была преподнесена Ермаком, как «плодотоворные переговоры».

Между тем, Ермак уже ответил в соцсетях, что не намерен углубляться в особенности политики США. Но будет делать все, чтобы привлечь внимание к проблемам своей страны – Украины. Таким образом он только подтвердил написанное в статье: нежелание признавать реалии и считаться с интересами противоположной стороны может сделать украинских политиков изгоями.

Сейчас Ермак готовится к следующему важному мероприятию. 24-25 июня в Гааге пройдет саммит НАТО. И глава Офиса Зенленского, как ни в чем ни бывало, уверяет, что «Украина ожидает от предстоящего саммита НАТО реального прогресса в отношениях с военным блоком». И опять выдвигаются требования: «Партнеры должны знать: сейчас ключевое — решение, а не формулировка. Мы ожидаем содержательную декларацию, которая отразит реальный прогресс в отношениях Украина — НАТО». По словам Ермака, Зеленский уже «очертил» потребности для ВСУ: «речь идет о системах ПВО и ракетах». Накануне саммита «G7», помнится, Зеленский собирался обратиться с подобными просьбами к Трампу. После чего президент США решил вообще с Зеленским не встречаться.

Кстати, не вполне понятно, когда и кому глава Украины намерен выставлять эти требования. По последним данным, о которых сообщают украинские СМИ, Зеленский будет участвовать только на ужине накануне заседания глав стан НАТО. На официальных мероприятиях его видеть не готовы. А еще злословят, что Зеленского очень просили не попадаться на глаза Трампу. То есть его готовы накормить досыта на торжественном ужине и отправить восвояси. Чтобы под ногами не крутился. Но, правда, не стоит забывать про особенности «криворожской дипломатии», главный принцип которой – «их в дверь, они в окно».