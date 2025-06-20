Умер актер Станислав Сарский

Утром 20 июня ушел из жизни Станислав Сарский, ему было 85 лет - артист родился в 1939 году в Праге в семье профессионального военного.

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Сарский - чехословацкий и чешский актер театра, кино, телевидения и радиопостановок, окончивший театральный факультет столичной Академии исполнительских искусств.

О смерти ветерана национальной сцены сообщает iDNES со ссылкой на коллег. Причина и обстоятельства не называются.

Артист жил в Остраве, играя в пражских театрах.

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На экране - с 1960-х, в фильмографии - более тридцати проектов: "Бабочка", "Божественная Эмма", "У всех таланты", "Эротический триптих", "Ян", "Отель "Вудсток", "Красный капитан", "Тени в тумане".