Британские депутаты одобрили закон о легализации эвтаназии

Палата общин (нижняя палата) британского парламента одобрила в третьем чтении законопроект о легализации эвтаназии. За документ проголосовали 314 депутатов, против выступил 291. Голосование проходило свободно, без привязки к партийной дисциплине, передает ТАСС.

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Законопроект теперь направляется в Палату лордов, которая может внести в него поправки. Сторонники закона заявляют, что его главная цель - облегчить страдания неизлечимо больных людей. Они подчеркивают строгие условия процедуры, отмечая, что она потребует рекомендаций двух врачей и разрешения специальной комиссии (юрист, психиатр, социальный работник) и будет доступна только лицам с прогнозируемой продолжительностью жизни менее шести месяцев.

Противники законопроекта выразили опасения по поводу риска принуждения уязвимых людей к эвтаназии по финансовым причинам. Часть депутатов голосовали против из-за религиозных убеждений или опасений чрезмерной нагрузки на Национальную службу здравоохранения (NHS).

Глубокий раскол в обществе по этому вопросу отразился и в позициях бывших премьер-министров от Консервативной партии: Дэвид Кэмерон и Риши Сунак поддержали закон, тогда как Тереза Мэй, Борис Джонсон и Лиз Трасс призвали голосовать против. Нет единства и в действующем лейбористском правительстве: премьер-министр Кир Стармер и канцлер казначейства Рейчел Ривс проголосовали "за", а министр юстиции Шабана Махмуд и глава Минздрава Уэз Стритинг - "против".