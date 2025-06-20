Европа поставила Ирану ультиматум из-за России

Страны Европы готовы к посредничеству в конфликте Ирана и Израиля, но потребуют от Тегерана отказаться от поддержки России.

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Иранцы не могут сесть за стол переговоров с американцами, а мы можем. Мы скажем им вернуться к переговорам, чтобы обсудить ядерную проблему до наступления наихудшего сценария. Одновременно мы выразим нашу обеспокоенность по поводу поддержки России», — заявил один из европейских дипломатов.

При этом европейские страны, в отличие от США, не требуют от Ирана полного отказа от обогащения урана, допуская ограниченное обогащение для гражданских целей при согласии Тегерана на строжайшие международные инспекции ядерной программы, утверждает агентство.