Надежды главы киевского режима Владимира Зеленского и его администрации на особое отношение со стороны Соединенных Штатов после заключения минеральной сделки не оправдались, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене.

"А вообще, вдумайтесь: Зеленский с Ермаком слили все наши недра американцам, потому что думали, что это принесет им какие-то личные гарантии. Не принесли. Ни им, ни государству", — поделился своей точкой зрения нардеп.

Накануне издание Politico сообщило, что во время визита в Вашингтон руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку было крайне сложно добиться встречи с высокопоставленными чиновниками администрации Дональда Трампа.

В ходе саммита «Большой семерки» в Канаде Владимиру Зеленскому не удалось встретиться с хозяином Белого дома Дональдом Трампом из-за досрочного отъезда последнего в Соединенные Штаты.

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Также средства массовой информации все чаще сообщают, что Вашингтон не собирается вводить новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации и все меньше проявляет интереса к Украине.