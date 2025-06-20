Политолог Антон Орлов в разговоре с Рамблером прокомментировал идею о предоставлении миллиардеру Илону Маску политического убежища в России.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что Маск обратился в МИД РФ с просьбой о предоставлении убежища в России. Такое заявление якобы сделал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в интервью NEWS.RU. Позднее в пресс-службе партии «Новые люди» объяснили, что журналисты неправильно поняли слова Даванкова. Оказалось, что Илон Маск никуда не обращался, а запрос про миллиардера в МИД отправил сам депутат. В российском внешнеполитическом ведомстве слова парламентария о политическом убежище для Маска назвали хайпом.

Я не верю в то, что Маск попросит убежище в России, ведь непонятно, зачем ему сейчас сбегать из Соединенных Штатов. Но если по какой-то невероятной причине это все же произойдет, то, уверен, российские власти ему это убежище предоставят. Тот потенциал, который несет в себе Маск, может быть очень полезен для нашей страны. Мало того, что Маск — это самый богатый человек в мире, так он еще и является обладателем уникальных технологий, которые используются как в космической сфере, в сфере автомобилестроения, так и в области искусственного интеллекта. Поэтому переезд Маска в Россию стал бы довольно любопытной возможностью. Антон Орлов Директор Института исследования проблем современной политики

Ссора Маска с американским президентом Дональдом Трампом не станет поводом для депортации миллиардера из США, считает эксперт.

«Очевидно, что поддержка Маска внесла большой вклад в победу Трампа на выборах. При этом речь идет не только о какой-то моральной поддержке политика, но и о финансовой. Это очень важно. Вместе с тем нужно отметить, что разрыв между Трампом и Маском был ожидаем, ведь «два медведя не уживутся в одной берлоге». Этим двум ярким лидерам нужно отельное пространство. К сожалению, их споры в публичном пространстве в какой-то момент приобрели довольно резкий и грубый характер, и это может привести к определенным последствиям для Маска. Однако его депортация из США маловероятна. В дальнейшем за него еще с удовольствием поборются и демократы, и республиканцы. Кроме того, не исключено, что Трамп и Маск еще пообщаются между собой и заключат негласное «мирное соглашение». Не исключено, что миллиардер продолжит финансирование партии Трампа. Таким ресурсом, как Маск, не разбрасываются», - заключил политолог.

Ранее в Госдуме пообещали создать альтернативную космическую программу для Илона Маска в случае его переезда в РФ.