Депутат заявил, что «критическая масса» молдаван против Санду

Депутат парламента Молдавии Александр Суходольский заявил, что сторонники президента страны Майи Санду не смогут выиграть следующие выборы, так как «критическая масса» людей против Санду. Об этом депутат рассказал порталу Life.

Парламентские выборы должны состояться в Молдавии осенью 2025 года. Сейчас правящей партии в стране является проевропейская сила «Действие и солидарность», основанная Санду в 2016 году.

«Критическая масса населения уже против Санду. Такой большой объем фальсификаций очень сложно сделать», - так Суходольский оценил шансы сторонников Санду на победу.

По его мнению, сторонники президента будут пытаться выиграть выборы с помощью молдавских диаспор за рубежом, но им будут активно противостоять оппозиционные партии.

Суходольский считает, что «Праву и справедливости» не удастся добиться парламентского большинства. Он добавил, что группы наблюдателей и экспертов будут отслеживать ситуацию на выборах.

В октябре 2024 года в Молдавии состоялись выборы президента и референдум о евроинтеграции. На референдуме голоса сторонников и противников евроинтеграции разделились почти поровну: курс на вступление в ЕС поддержали 50,35 процента избирателей, против выступили 49,65 процента.