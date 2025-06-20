Отец Маска прокомментировал информацию о предоставлении убежища его сыну в РФ

Отец главы SpaceX и Tesla Илона Маска — Эррол Маск — усомнился в том, что его сын запросил убежище в России. Об этом сообщает газета «Известия».

«Нет, я не думаю, что это правда», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил о том, что министерство иностранных дел России получило запрос партии «Новые люди» на предоставление убежища для Илона Маска.

В МИД резко ответили Даванкову на заявления об убежище Маску

По словам депутата, несмотря на ошибки американского миллиардера в прошлом, в России ему всегда рады. Он добавил, что ответ от российского внешнеполитического ведомства должен поступить в течение месяца.

6 июня Маск в социальной сети X оценил шутку зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о готовности России примирить его с президентом США Дональдом Трампом за «акции Starlink». Основатель Tesla прокомментировал сообщение Медведева смеющимся до слез эмодзи.