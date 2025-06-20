Пока вы не уснули: Китай на стороне Ирана и МИД о ядерной угрозе региону Каспия

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Китай вслед за Россией встал на сторону Ирана

Председатель КНР СиЦзиньпин обратился к Ирану и Израилю, но в особенности ко второму государству, с призывом прекратить военные действия. От этом сообщает государственное новостное агентство «Синьхуа», передает «Bild на русском».

Китай ранее придерживался политики невмешательства, однако после телефонного разговора между Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным позиция Пекина изменилась.

Как и его китайский коллега, Владимир Путин поддерживает хорошие отношения с религиозными лидерами. Китай активно закупает у Ирана нефть в больших объемах, что составляет 90% от всего иранского экспорта. В свою очередь, Россия получила от Ирана дроны для использования в военных целях на Украине.

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Захарова предупредила о ядерной угрозе всему региону Каспия

Ядерная угроза висит над регионом Каспийского моря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ.

Российская Федерация, по словам дипломата, делает все, чтобы вернуть ситуацию вокруг Ирана и Израиля в русло переговоров.

Физическая угроза, как указала Захарова, нависла над всем регионом, к которому «мы тоже принадлежим».

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В Кремле отказались упускать преимущество перед Киевом

Москва не будет упускать преимущество перед Киевом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Sky News.

«Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше. Мы наступаем и будем наступать», — заявил пресс-секретарь президента России.

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Глава МИД Украины обратился к миру с требованием по поводу России

© Соцсети

Министр иностранных дел Украины поддержал позицию стран Европы в вопросе усиления санкций против так называемого теневого флота России и призвал все страны мира прекратить закупать ископаемое топливо у Москвы.

Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Я призываю правительства всех стран мира прекратить подпитывать военную машину России, закупая у нее ископаемое топливо, и ввести санкции на все товары двойного назначения», — написал Сибига.

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Трамп нашел виновного в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп опубликовал ссылку на пост, в котором ответственным за развитие ядерной программы Ирана назван бывший американский лидер Барак Обама.

Публикация размещена в соцсети Truth Social.

«Мы знаем, кто виновен в ядерной программе Ирана!» — сказано в посте, который сопровождается сгенерированным нейросетью изображением с Обамой, позирующим на фоне пачек наличных денег.

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Полиция ворвалась на закрытую вечеринку для участников ПМЭФ

Сотрудники правоохранительных органов накануне задержали участника Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — мужчина устроил дебош во время закрытой вечеринки. Об этом в пятницу, 20 июня, рассказали в издании «Фонтанка».

Мероприятие под названием «И пусть весь мир подождет» проходило в петербургской гостинице «Гранд отель Мойка 22». Всех гостей форума собрали в панорамном ресторане Bellevue.

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В МИД резко ответили Даванкову на заявления об убежище Маску

В МИД резко ответили на заявление вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о том, что ведомство получило прошение американского миллиардера Илона Маска о предоставлении ему политического убежища в России.

"Это хайп, который становится неприличным", - заявил источник РИА Новости в МИД России.

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Названа причина смерти генерального конструктора системы ПВО Москвы

© ТАСС

Причиной смерти генерального конструктора системы противовоздушной обороны (ПВО) Москвы Якова Безеля стала тяжелая продолжительная болезнь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, россиянина не стало в квартире в столице. У конструктора было несколько заболеваний в силу возраста — 30 июня ему исполнилось бы 87 лет.

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Получившая российское гражданство Лорак отказалась выступать перед ранеными бойцами

Получившая российское гражданство певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) отказалась выступать перед бойцами в госпитале им. Н. Бурденко. Об этом рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Бородин позвонил исполнительнице и предложил выступить перед российскими бойцами. Однако Лорак ответила ему отказом.

«Всем звонящим, и сочувствующим предложил поехать с Лорак в госпиталь Бурденко, съездить к нашим ребятам, что вы думаете, получил отказ, так как это дело „личное“ каждого, — написал глава ФПБК в своем Telegram-канале. — Но мне стало до конца ясно, для чего получено российское гражданство».

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Прилучный решил добиться уголовной ответственности для Муцениеце

Актер Павел Прилучный обвинил бывшую жену Агату Муцениеце в клевете. Об этом изданию Starhit рассказала адвокат артиста Оксана Даниелова.

Юрист заявила, что сторона будет настаивать на привлечении Муцениеце к уголовной ответственности.

«Будем привлекать Агату к уголовной ответственности за распространение ложных сведений. Она приобрела некую известность за счет опорочивания чести моего доверителя», — сказала она.

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