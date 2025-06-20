Глава офиса Зеленского Андрей Ермак начал раздражать Вашингтон, так как политика Киева перестала совпадать с американскими планами. Об этом заявил Life.ru экс-премьер министр Украины Николай Азаров.

Ранее американская газета Politico со ссылкой на собственные источники сообщила, что Андрей Ермак в американских политических кругах считается «двухпартийным раздражителем», и от его поведения устали как републиканцы, так и демократы. По словам источников, встреча Ермака с госсекретарем Марко Рубио была отменена в последнюю минуту, а офис вице-президента США Джей Ди Вэнса вообще не ответил на запрос о проведении встречи.

Экс-премьер министр Украины Николай Азаров уверен, что Ермак действительно перестал устраивать американские властные круги.

«Потому что политика, которая проводится Зеленским и его окружением, а Ермак - это ближайшее окружение Зеленского, не соответствует тем задачам, которые перед собой ставят Соединенные Штаты», - пояснил он.

В свою очередь экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев заметил, что терпение западных элит Владимир Зеленский и его окружение испытывают давно и сейчас в Вашингтоне просто начали говорить правду.