Кнайсль сообщила об исчезновении реального журнализма

В современном мире практически не осталось газет, которые занимаются настоящей журналистикой. Об этом заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на конференции «Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий» в рамках Петербургского международного экономического форума, говорится на его сайте.

Кнайсль вспомнила о том, как во время конфликта в Косово ей пришлось столкнуться с пропагандой в режиме реального времени. Это помогло ей осознать, насколько мощным может быть инструмент распространения недостоверных сведений, отметила Кнайсль.

По ее словам, в начале 70-х годов прошлого века ЮНЕСКО в Париже пыталось создать конвенцию о дезинформации.

«Это 70-е годы, после Вьетнамской войны они попытались сделать информационный пейзаж более диверсифицированным, но это не стало реальностью. И журнализм на самом деле стал просто коммуникацией», — рассказала Кнайсль.

Руководитель центра подчеркнула, что сейчас уже нет той профессии, которой люди занимались в свое время, «она вымерла». И практически не осталось тех газет, которые занимаются реальным журнализмом, добавила Кнайсль.