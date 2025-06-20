Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлением о сроках окончания конфликта на Украине демонстрирует свое желание остаться у власти как можно дольше, написал в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский.

Нардеп напомнил слова Зеленского, который заявил, что вооруженный конфликт желательно завершить в срок президентства Дональда Трампа — до 2029 года. Украинский парламентарий назвал главу киевского режима молодцом.

«До 2029 года это уже десять лет первого срока, а потом попробовать избраться на второй - до 2034-го. Наш 15-ти летний капитан», — поделился своей точкой зрения Дубинский.

Президент России Владимир Путин на встрече с главами международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое положит конец конфликту на Украине и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Глава российского государства также подчеркнул, что ситуация для бывшей советской республики может еще ухудшиться, если она не будет договариваться.

Зеленский обозначил сроки завершения конфликта на Украине

Ранее сообщалось, что в итоговом заявлении саммита Североатлантического альянса, который пройдет с 24 по 26 июня в Гааге, нет слов о необратимом членстве Украины в западном военно-политическом блоке.