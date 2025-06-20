Китай вслед за Россией встал на сторону Ирана

Председатель КНР СиЦзиньпин обратился к Ирану и Израилю, но в особенности ко второму государству, с призывом прекратить военные действия. От этом сообщает государственное новостное агентство «Синьхуа», передает «Bild на русском».

Китай ранее придерживался политики невмешательства, однако после телефонного разговора между Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным позиция Пекина изменилась.

Как и его китайский коллега, Владимир Путин поддерживает хорошие отношения с религиозными лидерами. Китай активно закупает у Ирана нефть в больших объемах, что составляет 90% от всего иранского экспорта. В свою очередь, Россия получила от Ирана дроны для использования в военных целях на Украине.

По информации китайского телеканала CGTN, смена власти в Иране может негативно сказаться на интересах обеих стран. В своем обращении к нации главы России и Китая выразили обеспокоенность возможной эскалацией конфликта, которая может привести к страданиям народов региона.

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Си Цзиньпин также призвал к прекращению огня и проведению переговоров по иранской ядерной программе.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, связанную с его ядерной программой. В ответ Тегеран провел операцию «Истинное обещание 3». Стороны продолжают наносить взаимные удары.