Власти Германии заявили о готовности руководить НАТО

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль считает, что Берлин готов взять на себя руководящую роль в Североатлантическом альянсе.

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«Германия должна быть образцом, мы должны быть готовы руководить [НАТО]», — заявил он 20 июня в интервью журналу Der Spiegel.

Вадефуль подчеркнул, что властям важно сделать все необходимое для безопасности и сохранить сплоченность альянса.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что лидеры стран блока на саммите в Гааге придут к соглашению о повышении оборонных расходов до 5 процентов ВВП.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что в ходе саммита НАТО какие-либо важные решения не ожидаются.