МИД Ирака предупредил об экологической катастрофе из-за атак Израиля

Атаки Израиля на иранские ядерные объекты могут привести к экологической и санитарной катастрофам. Об этом заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн, передает INA.

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"Атаки на иранские ядерные объекты могут привести к экологической и санитарной катастрофам, последствия которых распространятся на все соседние страны", — сказал он.

Хусейн заявил о необходимости "выполнения решений Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия 1995 года относительно создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия".

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев", нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и наносит удары по военным целям в Израиле. В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.