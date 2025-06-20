Американский эксперт обвинил Израиль в «наглости»

Американский политический аналитик Дэйв Смит назвал «наглостью» со стороны Израиля решение атаковать Иран на почве обвинений в создании ядерного оружия. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов со ссылкой на интервью Смита.

Смит отметил, что 33-й президент США Гарри Трумэн не начинал войну с СССР из-за разработок ядерного оружия, как и 36-й глава США Линдон Джонсон не воевал из-за этого с Китаем.

«Идея начать агрессивную войну из-за того, что кто-то разрабатывает ядерное оружие - дремучая», - заявил Смит.

Он назвал Израиль «единственной страной Ближнего Востока, секретно разрабатывавшей ядерное оружие». Смит добавил, что Иран, в отличие от Израиля, присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что попросит международные организации проверить Израиль на обладание атомной бомбой, подчеркнув, что ядерное оружие израильской армии угрожало бы Анкаре. Он говорил, что страны-участницы Договора о нераспространении ядерного оружия могут обратиться в МАГАТЭ и попросить о создании инспекционного механизма в отношении Израиля.

Официально Израиль не подтверждал, что обладает ядерным оружием. По разным оценкам, страна может иметь до 400 единиц такого оружия и обладать стратегической ядерной триадой (наземными, воздушными и подводными средствами доставки ядерного оружия).