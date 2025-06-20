Президент энтитета Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик рад, что был приглашен на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Об этом он рассказал в комментарии для «Ленты.ру».

«Россия показывает свою силу и без этого форума. Но ПЭМФ также демонстрирует свою силу влияние и авторитет. Это глобальное событие, не идеологически-теоретическое. (...) И я рад, что приглашен, что могу участвовать на этом форуме», — сказал он.

Додик также отметил, что на полях ПЭМФ подписываются многие деловые контракты, а Всемирный банк отмечает, что российская экономика находится на четвертом месте в мире.

Ранее Додик объяснил причину начала специальной военной операции. По его словам, Россия вовремя распознала опасность с Запада, вознамерившегося завладеть российскими ресурсами, и оправданно начала СВО на Украине.