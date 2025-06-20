Эксперты оценили шансы на выход США из переговоров по Украине

Замглавы Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что вероятность полного выхода американских властей из переговорного процесса по Украине «близка к нулю». Об этом он рассказал газете «Ведомости».

Суслов считает, что Дональд Трамп заинтересован в продолжении мирного процесса, а выход из него стал бы серьезным ударом для американского президента: ему пришлось бы искать способы объяснить свою неудачу.

Эксперт добавил, что администрация Трампа не заинтересована в продолжении конфликта в Европе и хочет, чтобы урегулирование было окончательным. Это позволило бы США сконцентрироваться на противостоянии с Китаем.

Суслов обратил внимание, что спецпосланник Трампа Кит Келлог по-прежнему занимается Украиной. В то же время эксперт подчеркнул, что Украина «почувствует на себе отголоски иранских событий»: США будут в меньшей степени заинтересованы в поставках и даже продажах Киеву своих вооружений.

Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов также считает, что интерес США к украинскому урегулированию сохраняется. Он подчеркнул, что Трамп инвестировал в этот процесс слишком большой политический капитал, чтобы бросить его.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что новая встреча российской и украинской делегаций может состояться после 22 июня. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в ходе третьего раунда переговоров стороны обсудят гуманитарные обмены, выполнение ранее достигнутых договоренностей и меморандумы.