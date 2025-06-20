В Армении оценили процесс делимитации границы с Азербайджаном

Процесс делимитации границы с Азербайджаном не застопорился, несмотря на его сложность, но необходимы определенные подготовительные работы. Об этом заявил Sputnik вице-премьер Армении Мгер Григорян.

16 января представители Армении и Азербайджана определили новый участок для делимитации границы. Они согласились начать комплекс работ с северного участка – с района точки стыка границ Армении, Азербайджана и Грузии.

По словам Мгера Григоряна, контакты между сторонами по вопросу делимитации границы продолжаются, но «процесс достаточно сложный».

«Соответственно, необходимы определенные подготовительные работы, которые на самом деле сейчас проводятся. Но я бы не давал оценок по поводу того, замедлился или ускорился процесс», - пояснил вице-премьер Армении на полях Петербургского международного экономического форума.

При этом Мгер Григорян уточнил, что конкретной даты новой встречи комиссий по делимитации на данный момент нет. Однако есть утвержденный документ, который регламентирует и устанавливает нормы взаимодействия.

Напомним, что осенью 2020 года после крупнейшего за последние годы обострения в Нагорном Карабахе Ереван и Баку подписали соглашение, в рамках которого армянская сторона уступила территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области.

В сентябре 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В итоге Армения заключила новую договоренность с Азербайджаном и согласилась на расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха, республика прекратила свое существование с 1 января 2024 года. Комментируя эту ситуацию, армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил 19 июня 2025 года, что Нагорный Карабах не был потерян, наоборот, была обретена государственность Армении.