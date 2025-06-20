Американист рассказал о намерении Трампа устроить блицкриг в Иране

Удар США по Ирану, согласно видению Дональда Трампа, должен стать неожиданностью для и мирового сообщества, и, в частности, для Тегерана, поэтому в настоящее время президент США не спешит отдавать соответствующий приказ. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог-американист Константин Блохин.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп в течение двух недель примет решение о том, будут ли Соединенные Штаты атаковать Иран. По ее словам, президент все еще видит шансы на дипломатический путь с Ираном. «В связи с тем, что есть значительная вероятность переговоров с Ираном, я приму решение, действовать или нет», — привела она заявление главы вашингтонской администрации.

В ударе США по Ирану должен присутствовать эффект неожиданности, а если он будет нанесен сейчас, то такого эффекта не будет. В нынешней ситуации он ни для кого не будет сюрпризом. Поэтому, полагаю, США нанесут массированный удар по Ирану в тот период, когда уровень общей эскалации снизится, когда все немного «расслабятся». Тут речь идет о своего рода блицкриге. И его вероятность достаточно высока, ведь взгляды Трампа и [израильского премьера] Биньямина Нетаньяху по Ирану практически идентичны. Они уже стремятся не лишить Иран его ядерной программы, а сменить режим в этой стране. Кроме того, идеей смены режима в Иране до маниакальности одержимы и американский истеблишмент, и израильское руководство. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Вместе с тем эксперт прокомментировал сообщения о планах американской администрации применить тактическое ядерное оружие против иранского ядерного объекта в Фордо.

«О таком сценарии годами говорили американские ястребы-неоконсерваторы. Тот же [экс-советник президента США по нацбезопасности] Джон Болтон просто мечтал о том, чтобы нанести превентивный ядерный удар по Ирану. И то, что сейчас на наших глазах происходит на Ближнем Востоке, является частью соответствующего сценария. То есть Израиль первым атакует Иран, а Иран отвечает на его удары. При этом в дальнейшем данный ответ будет интерпретирован, как угроза существованию израильского государства – именно интерпретирован. А так как главным гарантом безопасности Израиля являются США, Вашингтон втягивается в конфликт и доделывает за Израилем всю «грязную работу». Трамп – это самый произраильский президент за всю историю американо-израильских отношений, поэтому, скорее всего, соответствующие действия были согласованы им с Нетаньяху. Так что сейчас все идет по заранее подготовленному сценарию. И вероятность удара по ядерному объекту в Фордо очень высока», - заключил американист.

Власти Ирана ранее предупредили Катар, что американские военные базы в Персидском заливе могут стать для Тегерана целями в случае вмешательства США в конфликт с Израилем.