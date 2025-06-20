Отец Маска прокомментировал просьбу сына об убежище в России

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол усомнился в правдивости новостей о просьбе миллиардера предоставить ему политическое убежище в России.

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Об этом он заявил в пятницу, 20 июня.

— Нет, я не думаю, что это правда, — сказал Эррол Маск в разговоре с «Известиями».

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что Министерство иностранных дел России якобы получило запрос на предоставление убежища от американского миллиардера Илона Маска на фоне перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Даванков добавил, что ответ от МИД России якобы должен поступить в течение месяца.

В МИД резко ответили Даванкову на заявления об убежище Маску

5 июня между Маском и главой США Дональдом Трампом произошел заочный конфликт в Сети. Предприниматель заявил, что политик упомянут в файлах скандально известного миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, склонении к проституции и торговле людьми. Кроме того, Маск поддержал идею объявления импичмента Трампу.

Трамп допустил, что Илон Маск мог вступить с ним в конфликт, находясь под воздействием наркотических веществ. Глава Белого дома назвал бизнесмена «сумасшедшим» и не исключил наличия связи между его поведением и употреблением запрещенных препаратов. 17 июня Маск опубликовал результаты своего теста на наркотики. В документе указано, что запрещенных веществ в организме Маска не найдено.