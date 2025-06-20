Обзор иноСМИ: разведданные о ядерных планах Ирана и новые меры Латвии против россиян

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Латвия запретила россиянам и белорусам покупать жилье в стране

Правительство Латвии приняло закон, запрещающий гражданам России и Белоруссии покупать недвижимость в стране. Как сообщает TVNET, запрет не коснется россиян и белорусов, имеющих постоянный вид на жительство в Латвии и покупающих свое единственное жилье в стране.

Запрет на покупку недвижимости распространяется как на физлиц, так и на компании, зарегистрированные в России и Белоруссии. Также он затрагивает юрлиц, в которых граждане этих стран владеют как минимум 25-ю процентами акций (долей). Закон запрещает только сделки, заключенные после вступления решения в силу - ранее купленная недвижимость может оставаться в собственности россиян и белорусов. Также граждане РФ и Белоруссии смогут по-прежнему наследовать имущество в Латвии. Для вступления закона в силу его также должен подписать президент страны.

«Европа попытается удержать Трампа от войны с Ираном»

Главы МИД Германии, Франции и Британии, а также главный дипломат ЕС Кая Каллас, 20 июня примут участие в экстренных переговорах с представителями Ирана в Женеве, сообщает Politico. Как отмечает издание, эта спешка стала частью отчаянных усилий европейских правительств по поиску дипломатического выхода из недельной войны между Израилем и Ираном, прежде чем Америка «превратит ее во что-то гораздо масштабнее и хуже». Цель возобновления переговоров с Ираном - получить гарантии, что Тегеран будет использовать свою ядерную программу только в мирных целях

Девятнадцатого июня Трамп и его команда дали европейским чиновникам основания надеяться, что их усилия не будут тщетными. Белый дом объявил, что Трамп примет решение об участии США в боевых действиях в течение следующих двух недель. Как заявили в Белом доме, президент считает, что «есть существенные шансы на переговоры». Более длительные временные рамки, установленные Трампом, по-видимому, открывают двери для возобновления дипломатических усилий, придавая переговорам в Швейцарии больший вес. По версии Politico, иранский кризис наглядно демонстрирует, насколько Трамп нейтрализовал геополитическое влияние Европы, даже в тех областях, где ее интересы могли бы совпадать с американскими. В 2015 году эти же европейские державы сыграли важную роль в заключении последней ядерной сделки с Ираном. Но это было при администрации Барака Обамы, и Трамп выступил против соглашения, выведя из него Америку в 2018 году. Европейские чиновники в частном порядке надеются дать Трампу возможность сойти с пути к военным действиям. Неназванный европейский дипломат заявил Politico, что «что-то сдерживает Трампа». По его словам, «не стоит недооценивать, насколько Трамп ненавидит войну».

Разведка США назвала условие для создания ядерной бомбы Ираном

Разведывательные агентства США по-прежнему считают, что Иран еще не решил, будет ли он создавать ядерную бомбу, хотя и накопил большие запасы обогащенного урана, пишет The New York Times со ссылкой на разведку и американских чиновников. Высокопоставленные сотрудники разведки США заявили, что иранские лидеры, скорее всего, перейдут к производству бомбы, если США атакуют объект по обогащению урана в Фордо или если Израиль убьет верховного лидера Ирана.

Как отмечает NYT, для наиболее радикально настроенных соратников Трампа эти оценки разведки не имеют значения. Республиканцы лишь повторяют утверждения Израиля, что Иран очень близок к созданию ядерного оружия (Моссад считает, что Тегеран может создать его за 15 дней). В свою очередь, американские разведывательные агентства полагают, что Ирану может потребоваться на это от нескольких месяцев до года. Некоторые чиновники США полагают, что израильские оценки окрашены желанием премьера Биньямина Нетаньяху получить американскую поддержку для своей военной кампании против Ирана. В то же время в своем мартовском докладе глава разведки США Тулси Габбард заявила, что иранский запас обогащенного урана находится на уровне, беспрецедентеном для неядерного государства. NYT отмечает, что запасы Ирана обогащены до 60 процентов. Чтобы сделать бомбу, их потребуется обогатить еще больше - до 90 процентов.

«Страшные события»: в Китае вспомнили предсказания Жириновского

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2019 году предрекал опасное столкновение Израиля и Ирана, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на статью, опубликованную на китайском портале Baijiahao. Тогда Жириновский предупредил, что Иран - «это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово, и там будут самые страшные события».

Как подчеркивается в статье, Жириновский ожидал, что после 2020 года Ближний Восток станет ареной масштабных потрясений, а в ирано-израильский конфликт вмешаются США. Политик предупреждал, что одним из последствий станет рост цен на нефть, что серьезно повлияет на глобальную экономику. Китайские авторы напомнили, что Жириновский предрекал нефть по 200 долларов за баррель.

Глава МАГАТЭ Гросси ответил на вопрос о ядерных планах Ирана

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил изданию La Nación, что у организации нет «никаких весомых доказательств» перехода Ирана на стадию разработки ядерного оружия. Гросси подчеркнул, что в настоящий момент ответ на вопрос о том, работал ли Тегеран над созданием ядерной бомбы, отрицательный.

В то же время Гросси заявил, что Иран не сотрудничал с МАГАТЭ «как следовало бы» и не давал всех необходимых объяснений по различным аспектам своей ядерной программы. Другим объективным факт он назвал обогащение урана Ираном до уровня в 60 процентов, что «практически эквивалентно военному классу». Гросси подчеркнул, что в ядерной программе Ирана «много двусмысленных и тревожных аспектов». По его словам, Иран «не так уже далеко» от создания оружия, но точных сроков в МАГАТЭ назвать не могут.