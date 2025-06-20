Пезешкиан потребовал остановки конфликта с Израилем без каких-либо условий

Иранский президент потребовал остановки конфликта со стороны Израиля без всяких условий. В противном случае, пригрозил Пезешкиан, Иран даст более жесткий ответ.

О том, что ирано-израильский конфликт должен быть немедленно остановлен без каких-либо условий, Максуд Пезешкиан написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), подчеркнув при этом, что Тегерану нужны гарантии того, что "авантюр" со стороны Израиля более не будет.

РИА Новости приводит такую цитату из поста Пезешкиана: "Мы всегда стремились к миру и спокойствию, но в текущих условиях единственный путь к завершению войны лежит через остановку агрессии врага без каких-либо условий".