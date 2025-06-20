СМИ: европейцы намерены убедить Иран вернуться за стол переговоров с США

Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам, намерены сегодня встретиться в Женеве с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, чтобы попытаться добиться деэскалации на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters.

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, связанную с его ядерной программой. Израильскими ВВС были нанесены удары по ядерным и военным объектам республики. Тегеран ответил на эти действия операцией «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами.

При этом европейские дипломаты намерены найти путь к возобновлению дипломатических переговоров для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

«Сейчас самое время положить конец мрачным сценам на Ближнем Востоке и предотвратить региональную эскалацию, которая не принесет пользы никому», — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Два источника в дипломатических кругах заявили изданию, что не ожидают прорыва в Женеве. Однако они отметили, что взаимодействие с Тегераном крайне важно, поскольку после прекращения войны вопрос с иранской ядерной программой останется нерешенным.

При этом накануне госсекретарь США Марко Рубио провел отдельные телефонные переговоры со своими коллегами из Австралии, Франции и Италии. Госдепартамент США заявил, что Рубио и министры иностранных дел согласились, что «Иран никогда не сможет разработать или приобрести ядерное оружие», утверждает агентство.

«Однако в пятницу Аракчи заявил иранскому государственному телевидению, что Тегеран не согласится на переговоры, пока продолжаются израильские удары», - говорится в статье.

Также дипломаты уточнили, что после начала ударов Израиля по Ирану на прошлой неделе иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи несколько раз разговаривал по телефону со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. И первый телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

«Аракчи сказал Уиткоффу, что Иран готов вернуться к ядерным переговорам, но он не сможет этого сделать, если Израиль продолжит свои бомбардировки», - подчеркнул европейский дипломат.

Напомним, что в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций с исламской республики в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Однако во время своего первого президентского срока президент США Дональд Трамп принял решение выйти из нее и ввел новые ограничения против Ирана. В качестве ответа Тегеран приостановил свои обязательства по сделке. В ходе второго президентского срока Трамп решил возобновить переговоры с Ираном по ядерной программе, однако они были сорваны Израилем.