Политолог: Ермак не прошел кастинг в США

Политический обозреватель Владимир Скачко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак вызывает раздражение у американских политиков.

По мнению эксперта, Ермак, питающий надежды занять место действующего украинского лидера Владимира Зеленского, «не прошел в Вашингтоне кастинг на эту роль».

«Периодически чиновников республики одергивают через западную прессу. Как правило, это либо попытка принудить их к покорности и исполнительности, либо недобрый сигнал о том, что скоро их «спишут». В случае с главой офиса Зеленского речь скорее идет о втором варианте», — считает Скачко.

Он также предположил, что Вашингтон мог окончательно убедиться в том, что тандем Ермак — Зеленский себя изжил.

Накануне издание Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников написало, что Ермак вызывает сильное раздражение среди правящих кругов США. Один из источников охарактеризовал главу офиса президента Украины как «двухпартийного раздражителя».